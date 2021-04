En este vídeo podéis ver el ataque de la ultraderecha, con material explosivo, a una sede Podemos hoy mismo. El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social pic.twitter.com/IPDsJf4Ysl — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) April 2, 2021

O líder do Podemos e candidato às próximas eleições da Comunidade de Madrid, Pablo Iglesias, denunciou esta sexta-fera um ataque "da extrema-direita", com material explosivo, a uma das sedes do partido em Espanha.Pablo Iglesias divulgou um vídeo onde é possível ver uma explosão resultante do ataque ao edifício.Segundo o porta-voz do Podemos no Congresso de Deputados, Pablo Echenique, o ataque ocorreu na sede do Podemos em Cartagena, em Múrcia.