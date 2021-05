O líder do Partido Trabalhista britânico, Keir Starmer, demitiu no sábado a presidente e coordenadora das campanhas eleitorais do partido, Angela Rayner, que, no entanto, mantém o posto de "número dois" da formação.



Esta decisão surge depois de Stamer ter anunciado que planeava reestruturar a liderança do partido nos próximos dias. A deputada trabalhista vai mandter-se vice-líder do partido, pois é uma posição eleita diretamente pelos militantes.

