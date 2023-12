Líder Houthi ameaça EUA com retaliação mais severa do que guerra no Afeganistão

O líder dos rebeldes Houthi do Iémen, Abdul-Malik al-Houthi, avisou esta quarta-feira os Estados Unidos que as consequências de um eventual ataque militar ao Iémen seriam "mais duras" do que as sofridas no Afeganistão ou Vietname.

"Se os EUA quiserem enviar as suas tropas para o Iémen, então o que irão enfrentar no Iémen será muito mais duro do que o que enfrentaram no Afeganistão e o que sofreram no Vietname", disse o líder Huthi num discurso transmitido pela televisão.

"Se os Estados Unidos decidirem intensificar a situação, envolverem-se mais ou cometerem um ato insensato, atacando o nosso país ou travando uma guerra contra nós", o grupo rebelde não ficará de braços cruzados, adiantou o líder Huthi.