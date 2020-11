Líder iraniano Khamenei pede que responsáveis por morte de cientista nuclear sejam punidos

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, pediu este sábado que fossem "punidos" os responsáveis pelo assassínio de um dos mais proeminentes cientistas nucleares do Irão, que ocorreu na sexta-feira.

O aiatola Khamenei pediu "que este crime seja investigado e, claro, que haja punição para os autores e responsáveis (...), dando continuidade ao esforço científico e técnico deste mártir em todas as áreas em que trabalhou", segundo um comunicado divulgado no portal oficial do líder iraniano.

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, também acusou hoje Israel de agir como "mercenário" para os Estados Unidos ao assassinar um cientista do programa nuclear iraniano.