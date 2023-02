Líder norte-coreano assiste a jogo de futebol com a filha

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, levou a filha a um jogo de futebol durante as celebrações do aniversário do pai, Kim Jong-il, que morreu em 2011, avançou este sábado a agência de notícias estatal KCNA.

A aparição do líder ao lado da filha, na sexta-feira, voltou a lançar o debate sobre se a jovem, que se acredita ter dez anos, está a ser preparada para um futuro papel de liderança.

A KCNA escreveu que a presença de Kim e da "amada filha", conhecida como Kim Ju-ae, trouxe "alegria e emoção" ao jogo de sexta-feira entre membros do Conselho de Ministros e do Ministério da Defesa Nacional.