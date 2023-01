O líder norte-coreano, Kim Jong-un, ordenou ontem o aumento “exponencial” da capacidade nuclear do país para fazer face às “ameaças” da Coreia do Sul e dos EUA.





No seu discurso de Ano Novo, que ocorreu horas depois de um novo lançamento de um míssil para o Mar do Japão, Kim Jong-un prometeu desenvolver novos mísseis balísticos intercontinentais e aumentar a produção de ogivas nucleares para garantir um “poderio militar esmagador” capaz de salvaguardar a segurança e soberania do país, tendo-se ainda referido à Coreia do Sul como “inimigo declarado” do Norte.