O dramaturgo e líder opositor cubano Yunior García chegou de surpresa a Madrid na terça-feira, em fuga de um regime ditatorial que acusa de querer silenciá-lo.





“Se me deixaram viajar é porque o regime o considerou uma vitória”, diz, esclarecendo: “Pensam que me vou exilar em Espanha e assim me vão silenciar, mas vou voltar quando a minha vida não correr risco.”