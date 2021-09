Líder político venezuelano Yovanny Salazar libertado após mais de dez meses detido

O político venezuelano Yovanny Salazar, líder do partido Vontade Popular no estado de Guárico, foi libertado após uma detenção de mais de dez meses, disse o partido no sábado.

Esta sexta-feira, o antigo deputado da oposição Gilberto Sojo foi também libertado, horas após o início da segunda fase de negociações entre o Governo e a oposição.

A 25 de fevereiro, Sojo foi detido em Caracas ocidental por agentes das Forças de Acção Especial da Polícia Nacional Bolivariana, um organismo que a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, exortou o Estado venezuelano a desmantelar.