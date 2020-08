Líder religioso ‘responsável’ pelos surtos de coronavírus na Coreia do Sul

O líder da Igreja Shincheonji de Jesus, Lee Man-hee, foi formalmente acusado pelas autoridades de violar as regras de autoisolamento e de obstrução às investigações sobre o maior surto de Covid-19 no país, nos últimos cinco meses.









Segundo a Procuradoria coreana Lee Man-hee, o ‘messias’ de um grupo religioso ao qual estão associadas milhares de infeções com o novo coronavírus, entregou às autoridades de saúde documentos com informações falsas sobre a localização e o número de participantes em cerimónias religiosas que deram origem a surtos no passado mês de fevereiro. Além destas acusações, Man-hee terá ainda desviado o equivalente a 3,95 milhões de euros de fundos da Igreja.

Uma das principais agências de notícias sul-coreanas acrescentaram que cerca de 4000 seguidores, grande parte oriundos da cidade de Daegu, ficaram infetados com o novo coronavírus. Mais ainda, apenas há dois meses, sete funcionários da Igreja foram acusados de violações da lei sobre o controlo de doenças infecciosas e obstrução à Justiça.





Segundo as autoridades, o Templo do Tabernáculo de Jesus, outro dos nomes para a Igreja Shincheonji de Jesus, conta com mais de 300 mil seguidores registados.





A Coreia do Sul tem vindo a registar um aumento no número de infeções, contabilizando 279 novos casos de Covid-19 este domingo, no aumento diário mais elevado desde março, anunciaram ontem as autoridades do país.