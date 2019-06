Líder religioso viola menores no México

O líder da igreja evangélica mexicana 'A Luz do Mundo', que tem mais de um milhão de seguidores em todo o Mundo, foi detido nos EUA por suspeitas de violação de menores, pornografia infantil e tráfico de seres humanos.Naasón Joaquín García, de 50 anos, que se intitula como 'o O Apóstolo', foi acusado de abusos sexuais contra três menores e uma mulher.Segundo a acusação, as vítimas eram obrigadas por García e duas seguidoras a realizarem atos sexuais contra a sua vontade e "danças sensuais com a menor quantidade de roupa possível".Além de fotografarem e filmarem os atos sexuais, os abusadores ameaçavam as vítimas e diziam-lhes que se recusassem estariam a "opor-se aos desejos de Deus".O líder religioso foi detido na segunda-feira ao aterrar no aeroporto de Los Angeles.As autoridades norte-americanas já apelaram a outras possíveis vítimas de García para apresentarem queixa.