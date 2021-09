Líder 'rohingya' morto a tiro num campo de refugiados no Bangladesh

Um líder rohingya foi morto a tiro num campo de refugiados no Bangladesh, na quarta-feira à noite, por homens armados desconhecidos, declarou, esta quinta-feira, a polícia local.

Os atacantes, não identificados, atiraram sobre Mohibullah no campo de refugiados de Kutupalong, em Ukhiya, no distrito de Cox's Bazar, disse Naimul Haque, comandante do batalhão de polícia armada em Cox's Bazar.

O líder rohingya foi levado para um hospital, onde foi declarada a sua morte. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade e não ficou claro quem estava por trás do ataque.