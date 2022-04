Liderança de Boris Johnson enfrenta teste em eleições locais no Reino Unido

As eleições autárquicas britânicas de 5 de maio representam um teste à popularidade do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, sob pressão devido à crise do custo de vida e ao prolongamento do escândalo "Partygate".

Embora o que está realmente em causa nas eleições são os problemas locais - como o estado das estradas, limpeza das ruas ou o funcionamento de serviços como a recolha do lixo -, alguns eleitores deverão aproveitar a ocasião para enviar uma 'mensagem' ao Governo sobre a situação política nacional.

Em Inglaterra, vão ser disputados 4 360 postos em 146 autarquias, na Escócia serão 1 227 assentos em 32 localidades e no País de Gales vão a votos 1 200 lugares em 22 municípios.