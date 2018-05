Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidentes coreanos reúnem-se em cimeira surpresa

Chefes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul estão a reunir-se enquanto duram as negociações para um encontro entre Kim Jong-Un e Trump.

Por Diogo Barreto / SÁBADO | 12:16