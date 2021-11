Líderes do G20 fazem promessa de agir no clima mas sem metas

Os líderes das 20 maiores economias do Mundo chegaram a acordo sobre a necessidade de levar a cabo esforços para limitar o aumento das temperaturas que ameaçam o planeta. Mas no papel não ficaram definidos compromissos de ação relevantes.









No comunicado final dos dois dias de reunião, em Roma, nada ficou escrito sobre um compromisso de alcançar emissões de carbono zero até 2050, ou seja, nada ficou definido sobre um caminho para limitar as emissões de gases com efeito de estufa até um nível em que cada país só emita poluentes a um ritmo igual ao que a atmosfera consegue absorver.

“Estes compromissos são gotas num oceano em aquecimento acelerado”, afirmou o PM britânico, Boris Johnson. Mas o homólogo italiano, Mario Draghi, elogiou as conclusões da reunião. “Pela primeira vez todo o G20 reconheceu a validade científica do objetivo de alcançar menos de 1,5 graus centígrados [de aquecimento do planeta]”, afirmou.