O líder supremo do movimento talibã, Mullah Haibatullah Akhundzada, e o novo vice-primeiro-ministro, Mullah Abdul Ghani Baradar, desapareceram da vista do público. O suposto desaparecimento deu aso a rumores sobre a morte de ambos, avançou o jornal diário The Guardian.Quando passa um mês do grupo ter tomado controlo do Afeganistão, nem o principal rosto do movimento é visto nem Baradar aparece publicamente. O desaparecimento de ambos gerou alguns rumores e chegou a colocar-se a hipótese de que o líder poderia ter morrido num tiroteio na sequência de divisões internas.

Mullah Bradar Akhund, Deputy PM, Islamic Emirate of Afghanistan in a voice message rejected all those claims that he was injured or killed in a clash. He says it is lies and totally baseless.