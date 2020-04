Líderes europeus e africanos pedem moratória urgente da dívida durante pandemia

Os chefes de Estado e de Governo de 17 países europeus e africanos, entre os quais António Costa, primeiro-ministro de Portugal, e João Lourenço, presidente de Angola, juntaram-se para pedir uma moratória urgente da dívida e pacotes de assistência e sanitária sem precedentes, no âmbito da pandemia de coronavírus que assola o planeta.

"Devemos conceder uma moratória imediata em todos os pagamentos de dívida bilateral e multilateral, quer pública ou privada, até que a pandemia termine. Para apoiar esse processo e fornecer liquidez adicional para a compra de produtos básicos e materiais médicos essenciais, o FMI deve decidir imediatamente sobre a alocação de direitos de saque especiais", pode ler-se no documento.

"Pedimos também que todos os parceiros de desenvolvimento de África circunscrevam os seus orçamentos de ajuda ao desenvolvimento. Devemos responder ao apelo do Secretário Geral da ONU por uma iniciativa humanitária ambiciosa para a África, com base no Plano Global de Resposta Humanitária a Covid-19, e fornecer alimentos vitais e materiais logísticos às comunidades mais afectadas por confinamentos, distanciamento social e altas taxas de contaminação. Isso inclui refugiados, imigrantes e deslocados internos. O Programa Alimentar Mundial deve liderar esta operação, em coordenação com as organizações relevantes, e receber financiamento rápido e adequado para atingir esse objectivo", consta ainda.

O documento da iniciativa intitulada "Apelo Para Ação", tem como restantes signatários Abiy Ahmed, Primeiro-Ministro da Etiópia; Guiseppe Conte, Primeiro-Ministro da Itália; Moussa Faki, Presidente da Comissão da União Africana; Paul Kagame, Presidente do Ruanda; Ibrahim Boubacar Keita, Presidente do Mali; Uhuru Kenyatta, Presidente do Quénia; Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia; Emmanuel Macron, Presidente da França; Angela Merkel, Chanceler da Alemanha e Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu.