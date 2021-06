Líderes exortam China a "respeitar direitos humanos" em Xinjiang e Hong Kong

Os líderes do G7 exortaram este domingo a China a "respeitar os direitos humanos" da minoria muçulmana dos uigures na província de Xinjiang e Hong Kong, mas admitiram cooperar quando for do "interesse mútuo".

No comunicado final publicado esta tarde após o fim da reunião iniciada na sexta-feira em Carbis Bay, no sudoeste de Inglaterra, apelam à China para que respeite os direitos humanos e as liberdades fundamentais, especialmente em relação a Xinjiang e os direitos, liberdades e alto grau de autonomia de Hong Kong consagrados no Declaração Conjunta Sino-Britânica".

Reconhecendo a potencia asiática como um concorrente, propõem-se a continuar a "desafiar políticas e práticas contrárias à economia de mercado", mas manifestam-se dispostos a colaborar a nível multilateral quando for do "interesse mútuo" em questões como as alterações climáticas e a perda de biodiversidade.