Líderes indígenas assassinados a tiro na Amazónia

Dois líderes da etnia Guajajara foram assassinados no sábado no estado do Maranhão, na Amazónia, em mais um ataque contra dirigentes indígenas no Brasil.Firmino Guajajara e Raimundo Guajajara, que eram os chefes das respetivas aldeias, foram mortos com vários tiros por desconhecidos na estrada federal BR 226, que atravessa uma vasta região onde vivem inúmeras tribos indígenas e que tem sido alvo de invasões de madeireiros ilegais, garimpeiros e empresários sem escrúpulos que querem derrubar a floresta para criarem ou expandirem propriedades agrícolas.O ataque, que fez ainda dois feridos, aconteceu quando as vítimas voltavam para as suas aldeias depois de terem participado numa reunião com representantes da empresa de energia elétrica Eletronorte para discutir as compensações a pagar às tribos da região pelos danos causados pela construção de uma linha de alta tensão.Ainda no mês passado, outro líder da mesma etnia, Paulo Paulino Guajajara, conhecido internacionalmente como o ‘Guardião da Floresta’, foi assassinado a tiro numa disputa com madeireiros ilegais.