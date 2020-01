Líderes iranianos alvos da fúria popular após erro que abateu avião ucraniano

Os protestos que começaram com vigílias para lamentar as mortes causadas pelo erro das autoridades iranianas, rapidamente se transformaram em manifestações antigovernamentais em massa, com pedidos para que o líder supremo Aiatolá Ali Khamenei renuncie e que os responsáveis ??por derrubar o avião sejam processados.



"Morte ao ditador", ouviu-se no Teerão. Num vídeo divulgado na internet, os manifestantes gritaram ainda: "Khamenei, que vergonha. Deixe o país".



Khamenei está no cargo há três décadas e não há limite para seu mandato.

Os líderes iranianos estão a ser alvos da fúria popular após o governo ter admitido que o acidente com um avião ucraniano - que resultou na morte de 176 passageiros e tripulantes de diversas nacionalidades - foi provocado por um erro.A polícia e as forças de segurança iranianas dispararam balas reais e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que protestavam contra as autoridades, que negaram inicialmente terem abatido um avião ucraniano, segundo a agência Associated Press. Uma informação negada pelas autoridades.

Os 'media' estatais do Irão não noticiaram imediatamente o incidente perto de Azadi, ou praça da Liberdade, em Teerão, na noite de domingo. No entanto, organizações não-governamentais de defesa de direitos humanos já pediram ao Irão que permita que as pessoas protestem pacíficamente, conforme permitido pela Constituição.

"Após traumas nacionais sucessivos num curto período de tempo, as pessoas devem poder expressar o luto e exigir responsabilidades em segurança", disse o diretor executivo do Centro para os Direitos Humanos no Irão, com sede em Nova Iorque.