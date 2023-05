Líderes políticos por todo o mundo felicitam Erdogan pela vitória nas presidenciais na Turquia

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayin Cumhurbaskani! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

Vários chefes de Estado e líderes do Governo pelo mundo parabenizaram este domingo o presidente turco Erdogan pela vitória na segunda volta das eleições presidenciais turcas Erdogan obteve 52,14% dos votos, enquanto o seu adversário, Kemal Kilicdaroglu, teve 47,86%.O Emir do Qatar, foi uma das primeiras personalidades a congratular Erdogan. "Meu querido irmão, Recep Tayyip Erdogan, parabéns pela vitória", escreveu Tamim bin Hamad Al Thani, na rede social Twitter.O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, felicitou também o presidente turco pela "inquestionável vitória eleitoral".Por sua vez, o chefe do governo palestiniano, Mohammad Shtayyeh, deu os parabéns a Erdogan e ao povo truco pela "vitória eleitoral", avança o Aljazeera News.Também os presidentes do Azerbaijão, Ilham Aliyev, da Sérvia, Aleksandar Vucic, e do Irão, Ebrahim Raisi, não deixaram passar o momento e felicitaram Erdogan pelo feito. De acordo com o Aljazeera News, Ilham Aliyev convidou o presidente a capital do Azerbaijão.