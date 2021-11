Ligação a pedófilo faz cair banqueiro no Reino Unido

O presidente executivo (CEO) do Barclays, Jes Staley, renunciou esta segunda-feira ao cargo na sequência de um relatório das entidades reguladoras financeiras do Reino Unido que revelou a sua ligação a Jeffrey Epstein - empresário acusado de abuso sexual e tráfico de menores que se suicidou na prisão. Segundo a investigação, o volume e o tom dos emails que os dois trocaram sugere uma relação mais próxima do que se pensava e não meramente profissional.









Amigos próximos do banqueiro americano, de 64 anos, ouvidos pela BBC dizem que ele está “em estado de choque, zangado e chateado” com a conclusão da investigação.

Já a administração do banco, que revelou a vontade do banqueiro em contestar o relatório, classificou as suas conclusões como dececionantes. Não deixa, porém, de destacar a falta de evidências: “A investigação não demonstra, nas suas conclusões, qualquer evidência de que o senhor Staley tivesse visto ou tivesse conhecimento de qualquer dos alegados crimes do senhor Epstein”, refere o Barclays em comunicado. O banco revelou em fevereiro do ano passado que Jes Staley era o alvo desta investigação, mas acabou por renovar-lhe a confiança.





Na rede de contactos do milionário Jeffrey Epstein, constavam pessoas como Bill Gates, o príncipe André ou Donald Trump.