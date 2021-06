Língua portuguesa "merecia ser mais conhecida", defende Durão Barroso

O antigo primeiro-ministro português e atual presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), Durão Barroso, acredita que a língua portuguesa merecia ser "mais conhecida" como "segunda língua", assumindo que o interesse tem vindo a crescer.

Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, fará o discurso de boas-vindas na iniciativa "Europa. As suas línguas. Portugal e a sua língua no mundo", organizada pelo programa "Europanetzwerk Deutsch" do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, e administrada pelo Instituto Goethe, que terá lugar, virtualmente, em 23 de junho.