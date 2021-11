Lionel Blair, lenda do espectáculo britânico, morre aos 92 anos

Lionel Blair, lenda do mundo do espetáculo britânico, morreu esta quinta-feira aos 92 anos.



O ator, coreógrafo e apresentador de televisão ganhou destaque com a participação nos programas 'The Dancer' e 'Give Us a Clue'. Era uma figura proeminente das televisões britânicas desde os anos 70. Mais recentemente apareceu no 'Big Brother' das celebridades e no 'The Real Marigold Hotel'.



Lionel Blair nasceu no Canáda, mas a família mudou-se para a Inglaterra quando tinha apenas dois anos. Começou a carreira no mundo do teatro e chegou a pertencer ao Royal Shakespeare Theatre, em 1944.



Foi na década de 60 que Lionel Blair ascendeu às luzes da ribalta, aparecendo em vários espetáculos com o grupo de dança a que pertencia. Participou também nos filmes "A Hard Day's Night" e "The Beauty Jungle". Mais recentemente, em 2014, aceitou o desafio de participar no Celebrity Big Brother.



Segundo o agente, Blair morreu rodeado pela família. "Ele era amado pela família e que morreu na companhia deles", afirmou.