A cidade britânica de Liverpool foi esta sexta-feira escolhida para ser a anfitriã do 67.º Festival Eurovisão da Canção, em maio de 2023, anunciaram a União Europeia de Radiodifusão (EBU) e a BBC, num comunicado conjunto.

"A grande final do Festival Eurovisão da Canção 2023 irá ter lugar na Liverpool Arena, junto ao rio Mersey, no sábado, 13 de maio, com as meias-finais em 09 e 11 de maio", lê-se.

De acordo com as organizadoras, EBU e BBC, a cidade portuária foi escolhida "após um forte processo de candidatura".