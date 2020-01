Livro de Bolton “ameaça a segurança nacional” dos EUA

A Administração Trump bloqueou a publicação do livro do antigo conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, que acusa o presidente de ter retido deliberadamente a ajuda militar à Ucrânia para forçar o governo de Kiev a investigar o democrata Joe Biden.Em carta enviada ao advogado de Bolton, a Casa Branca alega que o livro "contém uma quantidade significativa de informação classificada" e que a sua publicação "poderia prejudicar seriamente a segurança nacional".O Senado vota hoje o pedido dos democratas para ouvir novas testemunhas no julgamento de destituição de Trump, incluindo John Bolton.Se o pedido for rejeitado, o julgamento pode terminar já hoje com a absolvição do presidente pela maioria republicana.