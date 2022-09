Livro revela chamada feita pela Casa Branca a manifestante que participou no ataque ao Capitólio

Um livro escrito pelo antigo congressista americano Denver Riggleman revelou que a central telefónica da Casa Branca fez uma chamada telefónica para um número associado a uma pessoa acusada de participar no ataque ao Capitólio americano, a 6 de Janeiro.Segundo o jornal britânico The Guardian, a informação revelada no livro The Breach, do antigo congressista republicano, que foi também conselheiro do comité constituído pela Casa Branca para investigar o ataque ao Capitólio, refere ainda que a chamada foi feita às 16h34 e foi atendida por um manifestante já acusado de ter participado no motim.Riggleman denunciou outras chamadas entre a Casa Branca e pessoas ligadas ao ataque ao Capitólio, antes do dia 6 de janeiro. Segundo o mesmo, a presidente de uma organização conhecida como "Latinos por Trump", Bianca Gracia, recebeu cinco chamadas vindas da Casa Branca.O The Guardian refere que não se sabe ainda a ligação direta entre as chamadas realizadas e o ataque ao Capitólio, mas fontes próximas do comité constituído insistiram para que os investigadores perseguissem as pistas descobertas por Riggleman.