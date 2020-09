Livro de ex-advogado expõe racismo de Donald Trump

Donald Trump odeia tanto o antecessor Barack Obama que chegou a contratar um sósia do ex-presidente só para o poder insultar e despedir. Esta é uma das muitas revelações explosivas de ‘Desleal’, o livro escrito por Michael Cohen, ex-advogado pessoal de Trump, que chega esta terça-feira às bancas e promete causar muita polémica em plena campanha para as presidenciais de novembro.

Não é segredo para ninguém que Trump tem uma verdadeira obsessão com Obama, espelhada na forma meticulosa e exaustiva como Trump tem tentado desfazer o legado do antecessor desde que pôs os pés na Casa Branca. Mas ‘Desleal’ vai mais longe e expõe todo o "ódio e desprezo" que o presidente sente pelo anterior ocupante do cargo, ao ponto de, em 2012, ter contratado um ator parecido com o ex-presidente só para o humilhar.





"Um sósia de Obama foi contratado para participar num vídeo, para que Trump pudesse humilhá-lo de forma quase ritualística e despedi-lo", relata Cohen, acrescentando que Trump costumava dizer que Obama só entrou na universidade "graças à ação afirmativa", plano destinado a ajudar as minorias a obter graus académicos.

Mas o racismo de Trump não era dirigido apenas ao ex-presidente. "Digam-me um país governado por um negro que não seja um monte de m...", costumava dizer. Nem Nelson Mandela escapou: "Que se lixe o Mandela. Não era um líder. F... o país todo. Não passa de um monte de m...", afirmou. Trump queixava-se também de que nunca iria ter o voto dos hispânicos "porque são demasiado estúpidos para votar nele, como os negros". "Não são a minha gente", dizia.

O livro relata ainda uma ocasião em que Trump visitou um clube de strip em Las Vegas com dois oligarcas russos e assistiu a um espetáculo que incluía ‘chuva dourada’ [em que uma pessoa urina sobre outra??]. "Ficou incrédulo e deliciado", garante Cohen no seu livro.



"Iam admirar-me por ter dormido com estrela porno"

Cohen confirma no livro que Trump lhe mandou pagar 130 mil dólares à ex-estrela porno Stormy Daniels para não falar publicamente sobre o seu affair, mas disse que só o fez porque "teria de pagar muito mais" à mulher, Melania, se o caso viesse a público.



"Não sei se isso teria grande impacto junto dos meus apoiantes. Mas acredito que iam admirar-me por ter dormido com uma estrela porno", vangloriou-se Trump. Cohen diz ainda que viu Trump "encurralar várias mulheres e beijá-las à força" no escritório.