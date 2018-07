Livro sobre a crise no Mediterrâneo representa Portugal em festival na Suécia

Obra surgiu a partir de um poema de Mésseder.

O livro de João Pedro Mésseder, Ana Biscaia e Joana Monteiro sobre a crise migratória no Mediterrâneo vai representar Portugal na quinta edição do festival de banda desenhada AltCom, que decorre em Malmo, na Suécia, em agosto.

O livro "Clube Mediterrâneo: doze fotogramas e uma devoração", criado a partir de um poema de João Pedro Mésseder com ilustração de Ana Biscaia e tipografia e design de Joana Monteiro vai estar presente no festival sueco, a partir de "uma exposição que apresenta o livro como um cenário", numa instalação que conta com a participação da cenógrafa Filipa Malva, anunciou a editora Xerefé, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a nota, esta obra surgiu a partir de um poema de Mésseder que fala "do drama daqueles que, fugindo à guerra e à pobreza, tentam chegar à Europa pelo Mediterrâneo, mar transformado em cemitério de pessoas refugiadas", abordando "muros, arames farpados e portas fechadas que a Europa" tem oferecido aos refugiados.