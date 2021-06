Lixeira cresce à junto de maior mercado no centro de Moçambique

Uma lixeira está a crescer junto de um dos maiores mercados da cidade da Beira, o mercado do Goto, apesar de moradores e vendedores reclamarem por uma intervenção das autoridades locais, que têm projetada uma casa de cultura para o local.

Mariana Alficha, 32 anos, vende tangerinas, laranjas e bananas sentada no meio do chão, a poucos metros da lixeira, onde come arroz e frango de uma tigela.

"Comemos aqui e vendemos aqui. Quando falamos, intimidam-nos, dizem que nos vão tirar do local se falarmos demais", afirmou, acrescentando que, "em três meses, eles podem vir tirar o lixo uma só vez. Sem reclamar, ninguém tira o lixo daqui".

Os resíduos chegam a invadir os terrenos de algumas residências das imediações e a deixar ruas intransitáveis, impedindo a circulação de viaturas que transportam mercadorias.

Rosa Gomes, vendedora de verduras, pede contentores para que ele e outras feirantes possam depositar o lixo, que de outra forma continua a engrossar o caudal da lixeira por falta de alternativas.

Inês Domingo, chefe do mercado do Goto, culpa as equipas de limpeza da comissão que recebe contribuições de vendedores e residentes do bairro.

"A comissão devia ligar [para o município] sempre que tiver alguma inquietação com o lixo, para ser removido. O lixo fica aí uma semana ou mais. Mas nós contribuímos para a recolha com seis meticais (menos de um cêntimo de euro) por dia", disse

Augusto Madore, secretário do Bairro da Ponta Gea, reconhece as dificuldades em limpar o local e justifica-se com uma conduta de abastecimento de água que passa no local, que as máquinas de recolha podem danificar.

Para breve promete "uma outra máquina" para ajudar no trabalho até porque há um projeto para o local.

"Vai ser construída uma casa de cultura para o bairro, é esse o objetivo do município" a par de um plano para retirar os vendedores do mercado, transferindo-os para um local com melhores condições.

Mandinho Guerra, 27 anos, convive com o problema desde que se lembra.

"Desde que nasci a lixeira existe. Nasci e cresci aqui e a lixeira já existia" e agrava-se, porque às vezes passam "mais de dois meses sem recolher o lixo", nota Mandinho, que teme doenças, associadas a diarreias, que os moradores dizem estar ligadas à lixeira.

"Não é fácil. Este lixo traz-nos muitas doenças. Quando as fossas estão cheias, toda aquelas águas negras escorrem para a lixeira. Às vezes animais mortos", como gatos e cães, "são deitados aqui", conta à Lusa, Yolanda Leopoldo, 68 anos, residente do bairro do Goto.

Parada junto ao portão da sua casa, olha de frente para a lixeira e queixa-se: até nas horas de refeições ou de descanso, Yolanda diz que não aguenta os insetos.

A população continua à espera de que um dia se concretizem as promessas das autoridades locais e que onde hoje é uma lixeira nasça um centro de cultura.