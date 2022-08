Liz Cheney perde primárias republicanas no Wyoming para candidata apoiada por Trump

A congressista Liz Cheney, adversária do ex-Presidente norte-americano Donald Trump, perdeu na terça-feira as primárias republicanas no estado de Wyoming e a possibilidade de ser reeleita nas eleições de novembro.

De acordo com projeções da grande parte dos 'media' norte-americanos, Cheney perdeu no Wyoming para a candidata apoiada por Trump, Harriet Hageman, resultado já antecipado pelas sondagens e pelo histórico eleitoral do estado.

Em Wyoming, um estado com uma população pequena e com uma forte tendência conservadora, Trump venceu as eleições presidenciais de 2020 com o apoio de sete em cada dez cidadãos e uma vantagem de 43 pontos percentuais sobre o democrata Joe Biden.