Liz Truss é a nova primeira-ministra do Reino Unido

A ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, foi esta segunda-feira anunciada em Londres a vencedora da eleição interna para a liderança do partido Conservador, pelo que vai suceder a Boris Johnson como primeira-ministra. Truss sucede a Boris Johnson à frente do partido Conservador, tornando-se na terceira mulher primeira-ministra do Reino Unido.

Truss ganhou 81.326 dos votos dos cerca de 180 mil militantes de base, enquanto o rival Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças, obteve 60.399, revelou o presidente do Comité 1922, o conselho partidário responsável pelo processo, Graham Brady.

O resultado era esperado e confirma a vantagem registada em várias sondagens publicadas desde julho.

