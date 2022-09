Liz Truss será a nova primeira-ministra do Reino Unido após vencer as eleições internas para a liderança do Partido Conservador, batendo o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak por 57%-43%, uma margem menos expressiva do que o esperado. No seu primeiro discurso após a vitória, Truss prometeu baixar impostos e tomar medidas rápidas para ajudar as famílias a enfrentar a subida do custo de vida.









