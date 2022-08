Liz Truss promete repreender pessoalmente Putin se for primeira-ministra britânica

A ministra dos Negócios Estrangeiros britânica e candidata à liderança do Partido Conservador, Liz Truss, assegurou, esta sexta-feira, que "repreenderá" pessoalmente o Presidente russo Vladimir Putin, na cimeira do G20, caso assuma a chefia do Governo, em setembro.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, Truss está preparada para criticar pessoalmente o Presidente russo pela sua decisão de invadir a Ucrânia, depois de ter sido confirmada a presença de Putin e do homólogo chinês Xi Jinping na cimeira do G20, que este ano se realiza na Indonésia, de 15 a 16 de novembro.

Por sua vez, Rishi Sunak, adversário de Truss na corrida à sucessão de Boris Johnson e antigo ministro das Finanças, defendeu que os aliados do G20 devem vetar a presença de Putin no evento.