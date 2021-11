Lóbi das energias fósseis compromete acordo ambicioso e adia declaração final da COP26

As querelas sobre compensações financeiras aos países pobres pelo impacto do aquecimento global e as pressões dos lóbis dos combustíveis fósseis (e de países como Rússia, Austrália e Arábia Saudita) forçaram esta sexta-feira o adiamento da declaração final da cimeira do clima de Glasgow. Para apagar as polémicas do Brexit, o governo britânico de Boris Johnson, organizador da COP26, queria uma declaração de consenso forte, mas os esboços finais do acordo desiludem quem esperava um sinal claro de mudança na proteção ambiental, fazendo temer que as grandes medidas fiquem adiadas uma vez mais.









“Peço-vos para irem ao encontro uns dos outros e desejo que encontremos soluções para as questões relevantes”, afirmou Alok Sharma, presidente da COP26, antes de interromper os trabalhos, que se prolongaram noite dentro.

Os EUA garantiram estar do lado certo, ao pedir a eliminação do uso do carvão e o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis. “Somos o maior produtor mundial de petróleo e gás natural. Damos esses subsídios e eles têm de acabar”, afirmou John Kerry, enviado dos EUA.