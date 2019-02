Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Lobo Mau’ condenado a 60 anos de prisão pela violação de 276 menores

Vítimas do pedófilo colombiano tinham entre 14 meses e 14 anos.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:17

O colombiano Juan Carlos Sanchez Latorre foi condenado a 60 anos de cadeia pela violação de 276 menores entre 2007 e 2008.



O pedófilo, de 37 anos, aliciava as vítimas, todas com idades inferiores a 15 anos, em conversas na internet. Combinava encontros em centros comerciais, oferecia dinheiro e doces às vítimas, que depois violava em sua casa. Filmava os abusos e vendia as imagens a compradores estrangeiros em sites de partilha de conteúdo pedófilo nos quais se identificava como ‘Lobo Mau’.



Latorre esteve em fuga durante cinco anos e acabou por ser detido na Venezuela em 2018, apesar de usar documentos de identidade falsificados. Extraditado para a Colômbia, admitiu ter violado 276 rapazes e raparigas.



Segundo a polícia, as vítimas dos abusos tinham idades compreendidas entre os oito e os 14 anos. Uma das últimas vítimas do predador foi um bebé de 14 meses.