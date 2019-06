Localizados cinco corpos de alpinistas mortos por avalanche nos Himalaias

Um helicóptero da Força Aérea indiana avistou esta segunda-feira os corpos de cinco dos oito alpinistas desaparecidos nas encostas do pico Nanda Devi, nos Himalaias, confirmando os piores receios das autoridades.Os oito alpinistas - quatro britânicos, dois norte-americanos, um australiano e um indiano - estavam dados como desaparecidos desde sexta-feira, quando não regressaram ao acampamento base.Os corpos localizados esta segunda-feira estão a mais de 5 mil metros de altitude. Quatro estão juntos e um quinto mais afastado, acreditando as autoridades que os outros três não devem estar muito longe.Os oito alpinistas terão sido atingidos por uma avalanche quando tentavam atingir o pico do Nanda Devi, de 7816 metros.Esta tem sido uma das temporadas mais mortíferas dos últimos anos nos Himalaias, com mais de duas dezenas de mortes registadas em pouco mais de um mês.