'Lockdown' em Inglaterra acaba na próxima semana e adeptos podem regressar aos estádios de futebol

O segundo 'lockdown' em Inglaterra termina a 2 de dezembro, anunciou o PM britânico, Boris Johnson. Uma nova revisão das medidas de contigência contra a Covid-19 vai permitir que as lojas, ginásios e cabeleireiros voltem a abrir.Todos os desportos ao ar livre vão poder ser retomados e a hora de recolher em vigor para pubs, bares e restaurantes passará das 22h para as 23h.Pela primeira vez desde o primeiro 'lockdown', os adeptos vão poder voltar aos estádios nas áreas com menos casos de Covid-19. Inglaterra será dividida em 'três áreas'. Nas áreas de nível 1, as pessoas são incentivadas a continuar a trabalhar em casa sempre que possível. Nas áreas de nível 2, os pubs e bares devem fechar, a menos que sirvam refeições juntamente com as bebidas alcoólicas. E nas áreas de nível 3, todos os pubs, restaurantes e bares devem fechar, exceto para entrega ou drive-through. Os hóteis e locais de entretenimento também devem permanecer encerrados nestas zonas.O primeiro-ministro deverá anunciar já na próxima quais as áreas de Inglaterra que estarão em cada um dos níveis anteriormente referidos.O público vai poder regressar a alguns estádios de Inglaterra a partir de 02 de dezembro, de acordo com limites determinados pela capacidade dos recintos e pelas autoridades, anunciou hoje o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Segundo o governo, os estádios poderão acolher público até 50% da sua capacidade, com um limite entre 2.000 e 4.000 espetadores, de acordo com as restrições impostas pelas autoridades sanitárias locais.

Nas zonas mais afetadas pela pandemia de covid-19, os jogos continuarão a disputar-se à porta fechada.

Os jogos da Liga inglesa de futebol têm sido disputados à porta fechada desde que a competição foi retomada, após o confinamento decretado em março, devido à pandemia.