Locutor de rádio morto a tiro durante emissão nas Filipinas

Um locutor de rádio foi morto a tiro durante uma emissão em direto na rede social Facebook, nas Filipinas, este domingo, avançou a BBC. O ataque a Juan Jumalon, conhecido como DJ Johnny Walker, ocorreu dentro de casa, que também funciona como estúdio de rádio.De acordo com a polícia local, o suspeito pediu ao locutor para entrar no estúdio e "anunciar algo de importante no ar", antes de o atingir fatalmente a tiro. A mulher de Juan Jumalon levou-o de imediato para o hospital, mas o óbito foi declarado à chegada ao local.A polícia não tem informação de qualquer ameaça ao locutor. Desde junho de 2022, quatro jornalistas foram mortos nas Filipinas.