Loja em Cardiff abre no dia de Natal para alimentar pessoas sem-abrigo

A loja Victoria Fish Bar em Whitchurch, Cardiff, no País de Gales, vai ficar aberta no dia de Natal para oferecer comida gratuita às pessoas sem-abrigo, idosos e qualquer pessoa vulnerável.



"Percebemos que nem toda a gente tem o luxo de ter uma boa refeição quente na casa de um ente querido com a família e amigos", disse a loja numa publicação no Facebook.

"Os sem-abrigo estão a aumentar em Cardiff e achamos que precisamos de fazer a diferença como membros influentes desta comunidade", escreveu o restaurante.

Victoria Fish Bar vai estar aberto no dia de Natal das 12h00 às 15h00 a oferecer refeições gratuitas a todos as pessoas que necessitarem.

A iniciativa generosa da loja provocou uma reação muito positiva no Facebook.

Um porta-voz da organização de caridade Shelter Cyrmu afirmou que o número de pessoas que luta contra problemas de habitação na cidade é "assustador".