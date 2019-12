Londres acorda com estrondo provocado por caças da Força Aérea Britânica

Milhares de pessoas acordaram sobressaltadas na madrugada deste domingo devido a um grande "estrondo" ouvido por toda a cidade de Londres e arredores.



Segundo a publicação britânica Mirror, a enorme explosão, que fez tremer as casas por volta das 4h20 desta madrugada, foi afinal um "boom" sónico dos aviões da RAF (Força Aérea Real).

Há relatos de sirenes da polícia logo depois do estrondo. A Polícia Metropolitana de Londres recorreu à rede social Twitter para informar que não há motivo para preocupação.





The loud bang heard throughout north London and surrounding areas was the result of a sonic boom from RAF planes. There is no cause for concern.