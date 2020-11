Londres e Bruxelas entram na última semana de negociações do Brexit

O ministro britânico dos Negócios Estrangeiros disse hoje que Londres e Bruxelas vão entrar "na última semana ou quase" de negociações substanciais para finalizar a sua relação comercial pós-'Brexit'.

Num programa na Sky News, Dominic Raab sugeriu que ambas as partes poderiam chegar em breve a uma conclusão do processo de negociação, segundo a agência Efe.

"Se realmente observar quais são as questões pendentes, está, com certeza, o 'campo de jogo nivelado', ou regras de concorrência, mas há a sensação de que se estão a fazer progressos na direção a um maior respeito pela posição britânica", afirmou o governante quando questionado sobre as negociações.