Londres já tem preparada "lista verde" de destinos de férias. Teste Covid-19 é obrigatório mesmo para vacinados

Quem queira viajar de Inglaterra para o estrangeiro este verão deverá descobrir no início do próximo mês quais os destinos que não vão implicar quarentena no regresso, anunciou hoje o Governo britânico.

De acordo com um novo sistema ordenado de acordo com as cores dos semáforos, os visitantes dos países da "lista verde" vão estar isentos de isolamento ou de testes à chegada, mas terão de realizar um teste PCR antes do embarque, mesmo se já estiverem vacinados.

Os que chegarem de países da lista amarela precisarão de fazer um teste PCR antes do embarque e ficar em quarentena por 10 dias no regresso, durante a qual têm de fazer mais dois testes PCR.