Londres reforça presença policial nas ruas após celebrações de ofensiva do Hamas

Londres reforçou a presença da polícia nas ruas depois de terem surgido vídeos com pessoas a celebrar o ataque a Israel, o que, de acordo com o Governo britânico, "glorifica as atividades terroristas do Hamas".

O ministro da Imigração, Robert Jenrick, instou a Polícia Metropolitana de Londres a intervir, partilhando um vídeo publicado nas redes sociais, este sábado à noite, pela apresentadora de televisão britânica Rachel Riley, na sequência da ofensiva do Hamas.

"Acabo de me cruzar com dois carros na zona oeste de Londres que circulam com bandeiras palestinianas em todas as janelas, saltando para cima e para baixo nos seus carros, aparentemente celebrando como se estivessem em festa", lê-se na publicação partilhada pela apresentadora na rede social X (antigo Twitter).