Londres regista pela primeira vez em seis meses zero mortos por Covid-19

Pela primeira vez em seis meses, Londres não registou qualquer morte devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais.





Nesta segunda-feira que arranca com mais alívio de medidas restritivas no Reino Unido, Londres 'acorda' com esta boa notícia, mas estão longe de voltar ao "normal", adverte um médico de saúde pública de Inglaterra.No auge da crise pandémica, em abril de 2020, Londres chegou a registar 230 mortes num dia.Londres é responsável por 12% de todas as mortes por coronavírus no Reino Unido e foi o epicentro da primeira onda da pandemia em 2020.