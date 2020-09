Louis Vuitton vai lançar viseira de proteção que custa mais de 800 euros

Agora que as máscaras e as viseiras fazem parte do nosso dia-a-dia, começam a aparecer no mercado cada vez mais soluções. A mais recente é assinada pela marca de luxo Louis Vuitton e promete ser a proteção mais exclusiva do mercado.

Denominada LV Shield, esta viseira protetora será lançada mundialmente no dia 30 de outubro e terá um preço de 750 libras esterlinas, o equivalente a 310 euros.

Como seria de esperar, esta viseira conta com o famoso padrão da marca francesa e até pode transformar-se num boné.

Em comunicado, a Louis Vuitton descreve este seu mais recente produto como sendo "atraente, com estilo e protetor".

Recorde-se que já em agosto outra marca de luxo, a Burberry, tinha lançado uma linha de máscaras faciais reutilizáveis.