Louvre reabriu com menos de um quarto do número de visitantes habituais

O Louvre reabriu hoje as suas portas, com menos de um quarto dos seus visitantes habituais, após quase quatro meses encerrado devido ao novo coronavírus.

Os visitantes puderam observar as obras do museu mais à vontade, mas obedecendo às novas medidas sanitárias.

Um total de 7.400 pessoas passaram pelas salas neste primeiro dia, em comparação com as 30 mil a 40 mil habituais antes da pandemia, um em cada quatro turistas estrangeiros, disse à Efe uma porta-voz do Museu do Louvre, que destacou a quantidade de jovens e famílias presentes na reabertura.