À conquista da Lua, o módulo ‘Odysseus’ deverá chegar ao polo Sul do satélite natural da Terra na próxima quinta-feira. A sonda tem por missão efetuar uma avaliação do ambiente lunar, com particular interesse sobre as reservas de água. O módulo lunar segue a bordo do foguetão ‘Falcon 9’, da SpaceX, que no espaço de uma semana deverá percorrer 370 mil quilómetros.









Ver comentários