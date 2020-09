Lua azul rara espreita nos céus na noite de Halloween

Ponha os olhos no céu no próximo mês. A noite das bruxas de 2020 vai ter direito a uma lua ‘especial’.

De acordo com a NASA, a noite de 31 de outubro vai ser marcada por uma ‘lua azul’. Mas desengane-se se pensa que o satélite natural da Terra vai adquirir uma tonalidade azulada.

O nome diz apenas respeito ao momento em que ocorrem duas luas cheias num único mês, um fenómeno que acontece entre dois anos e meio a três.

A primeira lua vai ocorrer a 1 de outubro e a segunda no último dia do mês, marcado pela tradicional noite do Halloween.