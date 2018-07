Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lua-de-mel na Grécia termina em tragédia

Casal irlandês que ficou noivo em Portugal foi apanhado pelos fogos. Ele morreu e ela luta pela vida no hospital.

Foi durante umas férias em Portugal que Brian o' Calla-ghan-Westropp pediu Zoe Holohn em casamento, conta o 'Daily Mail'.



O casal irlandês já namorava há alguns anos e acabou por dar o nó na passada quinta-feira, tendo escolhido a estância balnear de Mati para a lua-de-mel.



Foram apanhados pelo inferno. Ela sofreu graves queimaduras e está hospitalizada. Ele morreu. O corpo só foi encontrado esta quarta-feira.



Conta quem viu, que Brian e Zoe seguiam de carro quando as labaredas se aproximaram, engolindo a estrada. Saíram do carro, mas o fumo negro era de tal forma intenso que deixaram de se ver.



Um convidado que esteve presente na cerimónia matrimonial, há sete dias, contou à publicação que "não havia casal mais bonito, eles estavam muito felizes juntos".



PORMENORES

Hotéis

As unidades hoteleiras não ficaram indiferentes à tragédia e estão a cancelar reservas, acolhendo as pessoas que ficaram sem abrigo.



Hospitais

Também os hospitais locais se transformaram em centros de acolhimento onde algumas pessoas se têm abrigado.



Bombeiros

Mais de 480 bombeiros estavam ontem no terreno em missão de rescaldo e combate aos incêndios que atingem a região de Atenas desde segunda-feira.



Solidariedade para com as vítimas

Dezenas de voluntários mobilizaram-se para receber e distribuir roupa, alimento e medicamentos que têm chegado a centros de recolha, destinados às vítimas.