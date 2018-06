Luanda marcha contra "insustentável e alarmante" nível de violência em Angola

Capital angolana enfrenta uma onda de criminalidade com um grau de violência invulgar.

Por Lusa | 10:29

O Observatório para Coesão Social e Justiça (OCSJ) convocou para 16 de junho, em Luanda, uma marcha silenciosa contra o "insustentável e alarmante nível de violência" e a banalização da criminalidade, que acontece com a anuência do Estado.

O comando provincial de Luanda da polícia angolana já admitiu esta semana que a capital, com quase sete milhões de habitantes, enfrenta uma onda de criminalidade com um grau de violência invulgar, nomeadamente assaltos à mão armada, homicídios e violações sexuais.

Por outro lado, um agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) foi filmado a abater a tiro, a 01 de junho, um alegado assaltante, que já se encontrava imobilizado no chão, na via pública, nos arredores de Luanda. O vídeo do homicídio, relatado como uma execução sumária, foi rapidamente partilhado nas redes sociais, com comentários a favor e contra a atuação do agente, entretanto detido.